Защита Арашуковых обжаловала приговор по делу об убийствах
Адвокаты осужденных бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля подали жалобы на приговор по делу об убийствах. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил защитник Арашукова-старшего Владимир Постанюк.
— Мы с коллегами подали жалобы на приговор, — сказал он.
По его словам, адвокаты пока не получили полного текста приговора в связи с тем, что он был оглашен перед Новым годом, передает РИА Новости.
Бывшего сенатора задержали во время заседания Совета Федерации в 2019 году. Суд арестовал тогда его имущество и денежные средства.
Расследование по делу длилось около двух лет и завершилось 31 марта 2021 года. Судебный процесс также занял множество времени, пока 23 сентября 2022 года присяжные не вынесли обвинительный вердикт.
27 декабря Арашуковых приговорили к пожизненному лишению свободы. Их совместно с другими фигурантами дела обвиняли во множестве преступлений, в том числе в организации преступного сообщества, растрате, убийствах, подкупе и превышении должностных полномочий.