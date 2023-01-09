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Защита Арашуковых обжаловала приговор по делу об убийствах

Лейла Алиева
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Защита Арашуковых обжаловала приговор по делу об убийствах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Адвокаты осужденных бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля подали жалобы на приговор по делу об убийствах. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил защитник Арашукова-старшего Владимир Постанюк.

— Мы с коллегами подали жалобы на приговор, — сказал он.

По его словам, адвокаты пока не получили полного текста приговора в связи с тем, что он был оглашен перед Новым годом, передает РИА Новости.

Бывшего сенатора задержали во время заседания Совета Федерации в 2019 году. Суд арестовал тогда его имущество и денежные средства.

Расследование по делу длилось около двух лет и завершилось 31 марта 2021 года. Судебный процесс также занял множество времени, пока 23 сентября 2022 года присяжные не вынесли обвинительный вердикт.

27 декабря Арашуковых приговорили к пожизненному лишению свободы. Их совместно с другими фигурантами дела обвиняли во множестве преступлений, в том числе в организации преступного сообщества, растрате, убийствах, подкупе и превышении должностных полномочий.

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