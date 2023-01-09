AFP: ЕС и НАТО активизируют сотрудничество на фоне конфликта на Украине

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Евросоюз и НАТО планируют активизировать сотрудничество в сфере обороны на фоне конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на совместное заявление.

Уточняется, что стороны намереваются вывести партнерство на более высокий уровень, а также привлечь все инструменты для достижения общих целей. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель подпишут соответствующий документ во вторник, 10 января.

До этого эксперт CNN Ник Патон Уолш заявил, что в связи с возникшим из-за поставок оружия кризисом НАТО в скором времени может принудить украинское руководство к подписанию мирного договора с Россией. По его словам, это позволит обеспечить урегулирование экономики альянса.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что западные политики, говоря о помощи поставок оружия для достижения мира на Украине, на самом деле подразумевают совершенно другую цель. По его мнению, победа Киева в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.