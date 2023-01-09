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В Госдуме призвали генпрокурора проверить действия Меладзе

Лейла Алиева
Общество
В Госдуме призвали генпрокурора проверить действия Меладзе
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Депутат Госдумы Андрей Луговой написал обращение к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание певца Валерия Меладзе.

— Я обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, который позволяет себе славить террористическое государство. Он не первый, он не последний, — отметил он.

По мнению парламентария, от реакции на подобные высказывания зависит общий курс государства на укрепление гражданской идентичности. На данный момент важно оградить граждан от «шелудивых псов», которые пытаются подорвать суверенитет и безопасность страны, написал Луговой в Telegram-канале.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что после своего заявления Меладзе должен навсегда покинуть Россию. По мнению критика, артист заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов и радиостанций.

Во время новогоднего выступления в Дубае Меладзе сказал «Героям слава!» в ответ на лозунг «Слава Украине!», с которым к нему обратился один из зрителей.

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