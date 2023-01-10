Народный календарь. Как провести Щедрый вечер 13 января и защититься от неудач

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Православная церковь чтит память святой Мелании Младшей 13 января. Этот день в народе принято называть Васильевой колядой или Щедрым вечером.

По старому стилю, то есть 31 декабря, этот день предшествовал Новому году — люди активно готовились к празднику и готовили много угощений. Так и возникла поговорка «Как на Маланьину свадьбу».

Считается, что 13 января нельзя пересчитывать мелочь, иначе можно много плакать. Также не стоит начинать новые дела — они могут не увенчаться успехом.

Перед старым Новым годом люди устраивали щедрование — ходили по домам с песнями и плясками и получали от хозяев угощения.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как провести Щедрый вечер, 13 января, чтобы избежать несчастья

Приметы погоды:

Звездное ночное небо говорит о предстоящем хорошем урожае.

Теплая погода — к дождливому лету.

Иней на деревьях сообщает о хорошем сборе меда.

Обледенение на деревьях — к овощному урожаю.

Ясная и звездная ночь предупреждает о том, что люди будут счастливы и здоровы.

Именины отмечают: Петр, Михаил, Мелания.