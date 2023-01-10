Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Как провести Щедрый вечер 13 января и защититься от неудач

Полина Долганова
Общество
Народный календарь. Как провести Щедрый вечер 13 января и защититься от неудач
Фото: Pixabay

Православная церковь чтит память святой Мелании Младшей 13 января. Этот день в народе принято называть Васильевой колядой или Щедрым вечером.

По старому стилю, то есть 31 декабря, этот день предшествовал Новому году — люди активно готовились к празднику и готовили много угощений. Так и возникла поговорка «Как на Маланьину свадьбу».

Считается, что 13 января нельзя пересчитывать мелочь, иначе можно много плакать. Также не стоит начинать новые дела — они могут не увенчаться успехом.

Перед старым Новым годом люди устраивали щедрование — ходили по домам с песнями и плясками и получали от хозяев угощения.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как провести Щедрый вечер, 13 января, чтобы избежать несчастья

Приметы погоды:

Звездное ночное небо говорит о предстоящем хорошем урожае.

Теплая погода — к дождливому лету.

Иней на деревьях сообщает о хорошем сборе меда.

Обледенение на деревьях — к овощному урожаю.

Ясная и звездная ночь предупреждает о том, что люди будут счастливы и здоровы.

Именины отмечают: Петр, Михаил, Мелания.

Зима Народный календарь Традиции
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте