Народный календарь. Как провести Щедрый вечер 13 января и защититься от неудач
Православная церковь чтит память святой Мелании Младшей 13 января. Этот день в народе принято называть Васильевой колядой или Щедрым вечером.
По старому стилю, то есть 31 декабря, этот день предшествовал Новому году — люди активно готовились к празднику и готовили много угощений. Так и возникла поговорка «Как на Маланьину свадьбу».
Считается, что 13 января нельзя пересчитывать мелочь, иначе можно много плакать. Также не стоит начинать новые дела — они могут не увенчаться успехом.
Перед старым Новым годом люди устраивали щедрование — ходили по домам с песнями и плясками и получали от хозяев угощения.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Приметы погоды:
Звездное ночное небо говорит о предстоящем хорошем урожае.
Теплая погода — к дождливому лету.
Иней на деревьях сообщает о хорошем сборе меда.
Обледенение на деревьях — к овощному урожаю.
Ясная и звездная ночь предупреждает о том, что люди будут счастливы и здоровы.
Именины отмечают: Петр, Михаил, Мелания.