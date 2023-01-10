Водоворот чувств: кто из знаков зодиака встретит свою любовь в 2023 году

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Если звезды приготовили для вас перемены в личной жизни, то нет смысла прятаться от них даже на Южном полюсе. Они и там вас достанут! Поэтому нескольким знакам зодиака в 2023 году предстоит набраться смелости и встретить свою любовь лицом к лицу. Можно даже не смущаться — все и так уже решено в вашу пользу. Кому в этом году повезет в личной жизни, «Вечерней Москве» рассказала таролог и ясновидящая Галина Янко.

Овны

В марте 2023 года ваш управитель Марс наконец выходит из ретроградного движения, возвращая вашей жизни привычный темп. И если в личной сфере с осени 2022-го у Овнов наблюдался необъяснимый простой или даже, можно сказать, образовалось депрессивное болотце, то вскоре все обещает измениться.

В вашей жизни может внезапно появиться человек с теми качествами характера, которые ранее казались вам несбыточной мечтой. Однако чудеса существуют, и они уже на вашем пороге.

Девы

Кажется, мироздание приготовило для вас в 2023 году что-то очень серьезное, вполне способное закончиться в итоге полноценной свадьбой с голубями и золотыми кольцами на капоте лимузина.

Если у вас уже есть в жизни постоянный партнер, но вы пока не успели оформить эти отношения официально, именно в нынешнем году вы можете получить долгожданное кольцо. Правда, старайтесь учитывать «гуляющий» по вашей партнерской сфере Нептун, который может окунуть вашего возлюбленного в океан романтики слишком сильно. И если предложение он вам сделает где-нибудь на крыше небоскреба или на воздушном шаре, то просто не смотрите вниз, а то забудете, как говорить «да».

А тем Девам, которые еще находятся в поиске или вообще не собираются рассматривать никакие варианты, все равно придется это сделать. Любовь для вас неизбежна, как смена сезонов в природе.

Скорпионы

Начиная где-то с середины мая в вашу сферу бизнес-партнерства и личных взаимоотношений вольется со всей своей благодетельной мощью не кто иной, как сам Юпитер. А у этой планеты ничего не бывает «умеренно», «скромно» или «слегка». Юпитер играет исключительно по-крупному.

В общем, количество ваших потенциальных спутников жизни обещает внезапно и сильно возрасти, даже если вам столько и не нужно было. Приготовьтесь выбирать тщательно и придирчиво. Раз уж выпала такая возможность — пользуйтесь!

Кстати, «перца» в весь этот водоворот свиданий щедро добавит еще и Уран, который будет оставаться в вашей партнерской зоне еще несколько лет. Иными словами, к концепту «внезапно» вы привыкните довольно быстро. Тем более что часто к этому будут относиться именно красивые и дорогие подарки.

Наслаждайтесь, Скорпионы! Вы заслужили.

Стрельцы

Звезды говорят, что жгучие и страстные курортные романы или внезапно вспыхнувшая любовь к совершенному (во всех смыслах!) незнакомцу прямо на улице — это про вас. Так что пристегнитесь! Ваши любовные горки только начинаются.

Однако однозначными и простыми в 2023 году эти отношения точно не будут. Вы рискуете пережить полноценный сюжет, достойный истинного женского романа со всеми его неожиданными перипетиями, кознями завистников и эмоциональным воссоединением в финале.

Козероги

Практически весь 2023 год может пройти у вас под знаменем всепоглощающей влюбленности и романтики. Вы, наверное, внутренне даже к этому не готовы, но кто вас спрашивает?! Освобождайте место в холодильнике под шоколад и шампанское. Да и парочка новых ваз для цветов вам точно пригодится.

И не смейте грустить из-за того, что у вас начнут копиться «домашние дела». Сделаете все потом. Настало время любви!