Байден перепутал благотворительную организацию с секретной службой на Украине

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал благотворительную организацию «Армия спасения» в Эль-Пасо с секретной службой США. Американский лидер допустил очередную оговорку в ходе посещения отделения организации благотворителей в штате Техас.

Глава Белого дома во время посещения филиала поприветствовал человека в форме и заявил, что провел время с секретной службой в Польше и на Украине. После этого политик исправился и заметил, что имел в виду именно «Армию спасения», пишет РИА Новости.

До этого Байден на мероприятии в Белом доме в честь годовщины штурма Капитолия сказал, что беспорядки произошли в июле, а не в январе.

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Байден вот уже больше года возглавляет США, но даже за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций, которыми он продолжает поражать мировое сообщество — от забавных оговорок до крайне необъяснимых действий.

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