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Байден перепутал благотворительную организацию с секретной службой на Украине

Егор Провоторов
В мире
Байден перепутал благотворительную организацию с секретной службой на Украине
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал благотворительную организацию «Армия спасения» в Эль-Пасо с секретной службой США. Американский лидер допустил очередную оговорку в ходе посещения отделения организации благотворителей в штате Техас.

Глава Белого дома во время посещения филиала поприветствовал человека в форме и заявил, что провел время с секретной службой в Польше и на Украине. После этого политик исправился и заметил, что имел в виду именно «Армию спасения», пишет РИА Новости.

До этого Байден на мероприятии в Белом доме в честь годовщины штурма Капитолия сказал, что беспорядки произошли в июле, а не в январе.

21 декабря Байден назвал украинцев иранцами во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Байден вот уже больше года возглавляет США, но даже за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций, которыми он продолжает поражать мировое сообщество — от забавных оговорок до крайне необъяснимых действий.

«Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.

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