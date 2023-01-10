Вильфанд рассказал о метелях в Москве 11 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Порывы ветра до 15 метров в секунду и метели ожидаются в столичном регионе в среду, 11 января. Об этом журналистам рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— В среду прогнозируется снег, а при усилении ветра - даже метель, но достаточно небольшая. В четверг будет уже преимущественно без осадков, — рассказал он в комментарии ТАСС.

По словам специалиста, в ближайшие два дня порывы ветра в российской столице будут достигать 15 метров в секунду. Научрук Гидрометцентра РФ объяснил это столкновением воздушных масс с разным характером на фоне смены погодного режима.

Накануне синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что новая порция тепла вернется в столицу только в середине января. Так, с четверга, 12 января, температурные показатели не будут больше опускаться ниже минус 10 градусов.