Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вильфанд рассказал о метелях в Москве 11 января

Егор Провоторов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Вильфанд рассказал о метелях в Москве 11 января
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Порывы ветра до 15 метров в секунду и метели ожидаются в столичном регионе в среду, 11 января. Об этом журналистам рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— В среду прогнозируется снег, а при усилении ветра - даже метель, но достаточно небольшая. В четверг будет уже преимущественно без осадков, — рассказал он в комментарии ТАСС.

По словам специалиста, в ближайшие два дня порывы ветра в российской столице будут достигать 15 метров в секунду. Научрук Гидрометцентра РФ объяснил это столкновением воздушных масс с разным характером на фоне смены погодного режима.

Накануне синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что новая порция тепла вернется в столицу только в середине января. Так, с четверга, 12 января, температурные показатели не будут больше опускаться ниже минус 10 градусов.

Гидрометцентр Москва метель Погода
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте