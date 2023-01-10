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Сериал The Last of Us не покажут на территории России

Егор Провоторов
В мире
Сериал The Last of Us не покажут на территории России
Фото: Kinopoisk.ru

Сервис «Амедиатека» не покажет в России сериал по популярной компьютерной игре The Last Of Us. Как сообщили представители компании, на территории РФ проект легально не выйдет, по крайней мере, одновременно с остальным миром.

Никаких дополнительных комментариев кроме отмены премьеры представители сервиса не дали. При этом в будущем ситуация все же может измениться. Правообладателем проекта является компания Sony, которая приостановила деятельность в России.

— Возможно, причина как раз в этом — Sony не дала HBO разрешение на дистрибуцию сериала ни в каком виде в России. Но это лишь предположение, — заметили представители «Амедиатеки» в комментарии «Чемпионату».

The Last of Us является одной из главных премьер HBO в 2023 году. Многосерийный проект расскажет о постапокалиптичном мире, где Джоэл (Педро Паскаль) должен доставить девочку Элли (Белла Рамзи) на другой конец страны.

В конце октября российский режиссер Кантемир Балагов сообщил, что снятый им пилотный эпизод сериала The Last Of Us не покажут зрителям.

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