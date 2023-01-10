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Более 60 гектаров земли вернули в общественное пользование в ТиНАО

Лейла Алиева
Город
Более 60 гектаров земли вернули в общественное пользование в ТиНАО
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Столица вернула в общественное пользование свыше 60 гектаров земли в ТиНАО. Об этом во вторник, 10 января, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

На территории ТиНАО расположены участки, которые находятся в частной собственности, однако при этом являются местами общего пользования. Среди них — подъездные и местные дороги.

— Москвичи, столкнувшиеся с такой проблемой, обращаются в департамент городского имущества с просьбой защитить их законные права и интересы. Затем мы направляем в суд иски с требованием признать незаконным право собственности физических лиц на участки, — сказал представитель мэрии.

Суды различных инстанций в 2022-м вернули в общественное пользование 60,4 гектара земли, добавил он. Благодаря освобождению участков местные жители могут пользоваться дорогами и другими местами общего пользования в Марушкинском, Щаповском и Новофедоровском поселениях.

До этого сообщалось, что с момента запуска в начале 2022 года в чат-бот «Свободный доступ» обратились свыше 1,3 тысячи человек по вопросу законности установки тех или иных ограждающих устройств.

Так, в результате были пресечены более трети подтвержденных нарушений. При этом оставшиеся подтвержденные ситуации находятся на контроле у инспекторов.

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