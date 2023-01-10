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«Предвестник инсульта»: терапевт рассказал, о каких заболеваниях сигнализирует головокружение

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Предвестник инсульта»: терапевт рассказал, о каких заболеваниях сигнализирует головокружение
Фото: shutterstock

Существует ряд опасных заболеваний, одним из симптомов которых является головокружение. О каких недугах может предупреждать этот признак, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, есть ряд опасных причин, вследствие которых у человека возникает головокружение.

— Самое опасное состояние, которое сопровождается головокружением, — нарушение мозгового кровообращения. Оно развивается постепенно и может спровоцировать инсульт, — поделился Кондрахин.

Врач также отметил, что головокружение может возникнуть на фоне высокого артериального давления.

— Если у человека постоянно наблюдается высокое артериальное давление, может произойти резкий спазм сосудов (в том числе головного мозга). Клеткам мозга не будет хватать кислорода, и это спровоцирует головокружение, — заметил терапевт.

Он дополнил, что это состояние представляет опасность, поскольку может повлечь за собой апоплексический удар.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что резкое головокружение может говорить и о проявлении гипертонической болезни.

— Это заболевание оказывает негативное влияние на работу многих органов: сердца, почек и зрения. Поэтому важно не пренебрегать профилактикой состояния, — пояснил Кондрахин.

Запущенная форма простудных заболеваний, как поделился врач, тоже может сопровождаться симптомом головокружения.

— Повышенная температура тела может поспособствовать интоксикации (отравлению организма), что приводит к головокружениям, — объяснил терапевт.

Врач заметил, что интоксикация тоже может привести к появлению подобного симптома.

— Любое инфекционное заболевание (почек, печени, легких) в результате интоксикации продуктами распада провоцирует головокружение, так как это способствует отравлению головного мозга, — прокомментировал Кондрахин.

Он также дополнил, что одним из симптомов менингита (инфекционного воспаления мозга) является головокружение. Помимо этого, болезнь сопровождается тошнотой и боязнью света.

Резкое возникновение головокружения, по мнению Кондрахина, является опасным явлением, потому что может стать предвестником инсульта даже у молодых людей.

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