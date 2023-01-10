Усиленный режим работы городских служб продлили из-за морозов в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В связи с наступившими в столице холодами было принято решение продлить усиленный режим работы городских служб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 10 января.

— В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства перешли на усиленный режим, круглосуточно работает Оперативный штаб комплекса, организовано дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, — сказал он.

Всего в столице в состоянии готовности находится почти 1,5 тысячи специалистов пожарно-спасательных подразделений. Помимо этого, 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур находятся на круглосуточном дежурстве, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что причиной резкого похолодания является поступление в регион очередного циклона, сформировавшегося в Северной Атлантике. Именно он принес в мегаполис морозы до минус 30 градусов.