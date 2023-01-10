Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперты оценили экономию средств компании благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда»

Евгений Жуков
Город
Эксперты оценили экономию средств компании благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Изготовитель светового оборудования, компания «ЛЕД-эффект», сэкономил порядка 44 миллионов рублей благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда». Об этом во вторник, 10 января, эксперты рассказали «Вечерней Москве».

По словам гендиректора компании Дениса Самородова, в «ЛЕД-эффект» за первые полгода совместной работы с нацпроектом был увеличен объем выпуска продукции почти на 50 процентов.

— Теперь нашей задачей до конца 2024 года является масштабирование тех знаний, опыта и достижений, которые мы получили, на все производство. В следующем году мы запустим как минимум еще два проекта повышения эффективности, — сообщил Самородов.

Он также добавил, что один из них связан с созданием светодиодного оборудования для общественных и административно-офисных объектов, а другой — с модернизацией линии изготовления светильников для промышленных помещений.

В свою очередь председатель Регионального центра компетенций города Москвы Евгения Гемма заявила, что, кроме внедрения промышленных улучшений, программа национального проекта «Производительность труда» предусматривает рост компетенций каждого сотрудника компании-участника.

Помимо этого, Гемма отметила, что за прошедший период совместной работы 18 сотрудников компании прошли обучение, два сотрудника стали сертифицированными внутренними инструкторами.

До этого сообщалось, что компания «ЛЕД-эффект» увеличила объем производства благодаря нацпроекту «Производительность труда».

Производство Москва
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ушедший год был богат на события

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте