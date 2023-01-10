Эксперты оценили экономию средств компании благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда»

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Изготовитель светового оборудования, компания «ЛЕД-эффект», сэкономил порядка 44 миллионов рублей благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда». Об этом во вторник, 10 января, эксперты рассказали «Вечерней Москве».

По словам гендиректора компании Дениса Самородова, в «ЛЕД-эффект» за первые полгода совместной работы с нацпроектом был увеличен объем выпуска продукции почти на 50 процентов.

— Теперь нашей задачей до конца 2024 года является масштабирование тех знаний, опыта и достижений, которые мы получили, на все производство. В следующем году мы запустим как минимум еще два проекта повышения эффективности, — сообщил Самородов.

Он также добавил, что один из них связан с созданием светодиодного оборудования для общественных и административно-офисных объектов, а другой — с модернизацией линии изготовления светильников для промышленных помещений.

В свою очередь председатель Регионального центра компетенций города Москвы Евгения Гемма заявила, что, кроме внедрения промышленных улучшений, программа национального проекта «Производительность труда» предусматривает рост компетенций каждого сотрудника компании-участника.

Помимо этого, Гемма отметила, что за прошедший период совместной работы 18 сотрудников компании прошли обучение, два сотрудника стали сертифицированными внутренними инструкторами.

До этого сообщалось, что компания «ЛЕД-эффект» увеличила объем производства благодаря нацпроекту «Производительность труда».