Репродуктолог Базанов назвал главные причины мужского бесплодия
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Последние исследования показали, что фертильность у мужчин снижается с высокой скоростью. Что влияет на способность сильной половины человечества зачать ребенка — в материале «Вечерней Москвы».
По словам врача-репродуктолога Павла Базанова, проблема мужского бесплодия имеет интернациональный характер, и ей уделяется особое внимание по всему миру.
— Разговоры об ухудшении качества спермы возникали уже давно. Еще в 2010-м ВОЗ были пересмотрены параметры спермограммы и были заданы новые, которые оказались более низкими в сравнении с исходными данными, — пояснил Базанов.
Он рассказал, что на снижение фертильности у мужчин может влиять ряд факторов:
- офисная работа;
- гиподинамия (снижение физической активности);
- инфекции, которые передаются половым путем.
— Эти факторы напрямую оказывают влияние на качество спермограммы, — заметил репродуктолог.
Также он обратил внимание, что в этом в вопросе не последнюю роль играет психологическая составляющая:
— Психологическое напряжение тоже приводит к мужскому бесплодию. Это обусловлено биологическими эволюционными особенностями.
По словам специалиста, изменения элементарного характера, такие как избыточный вес, тоже могут стать причиной ухудшения качества спермы.
Однако Базанов обратил внимание, что препятствием в процессе зачатия ребенка может стать совокупность этих факторов, а также нарушение либидо и эректильная дисфункция.
Как решить проблему
Репродуктолог рассказал, что соблюдение двух взаимосвязанных процессов может повысить шансы зачатия ребенка. Среди них Базанов назвал:
развитие профилактической медицины;
изменение сознания общества — приобщение к ЗОЖ.
Он дополнил, что изменения сознания общества можно добиться путем информирования людей о том, к чему может привести неправильный образ жизни.