Репродуктолог Базанов назвал главные причины мужского бесплодия

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Последние исследования показали, что фертильность у мужчин снижается с высокой скоростью. Что влияет на способность сильной половины человечества зачать ребенка — в материале «Вечерней Москвы».

По словам врача-репродуктолога Павла Базанова, проблема мужского бесплодия имеет интернациональный характер, и ей уделяется особое внимание по всему миру.

— Разговоры об ухудшении качества спермы возникали уже давно. Еще в 2010-м ВОЗ были пересмотрены параметры спермограммы и были заданы новые, которые оказались более низкими в сравнении с исходными данными, — пояснил Базанов.

Он рассказал, что на снижение фертильности у мужчин может влиять ряд факторов:

офисная работа;

гиподинамия (снижение физической активности);

инфекции, которые передаются половым путем.

— Эти факторы напрямую оказывают влияние на качество спермограммы, — заметил репродуктолог.

Также он обратил внимание, что в этом в вопросе не последнюю роль играет психологическая составляющая:

— Психологическое напряжение тоже приводит к мужскому бесплодию. Это обусловлено биологическими эволюционными особенностями.

По словам специалиста, изменения элементарного характера, такие как избыточный вес, тоже могут стать причиной ухудшения качества спермы.

Однако Базанов обратил внимание, что препятствием в процессе зачатия ребенка может стать совокупность этих факторов, а также нарушение либидо и эректильная дисфункция.

Как решить проблему

Репродуктолог рассказал, что соблюдение двух взаимосвязанных процессов может повысить шансы зачатия ребенка. Среди них Базанов назвал:

развитие профилактической медицины;

изменение сознания общества — приобщение к ЗОЖ.

Он дополнил, что изменения сознания общества можно добиться путем информирования людей о том, к чему может привести неправильный образ жизни.