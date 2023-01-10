Ефимов: В индустриальном парке «Руднево» завершено строительство 16 корпусов

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Уже 16 корпусов индустриального парка «Руднево» полностью построены и готовы к размещению высокотехнологичных производств. Об этом во вторник, 10 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— На территории индустриального парка «Руднево», который станет шестой площадкой особой экономической зоны «Технополис «Москва», закончено строительство еще одного производственного комплекса. Он включает девять корпусов. Ожидается, что комплекс станет крупнейшим в составе площадки, — сказал представитель мэрии.

Заммэра добавил, что строительство индустриального парка началось в конце 2020 года. В ближайшие три года его площадь будет расширена еще на 300 тысяч квадратных метров.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что первые компании смогут локализовать производство на территории парка уже в 2023 году.

На базе центра запланировано открытие авиационного учебного центра по подготовке высококвалифицированного персонала. Сформировать кадровый резерв как для проектирования БПЛА, так и для подготовки операторского и технического персонала помогут ведущие вузы страны.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев добавил, что запуск перспективной площадки «Руднево» — это один из главных проектов особой экономической зоны Москвы.

Порядка 20 компаний — резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» вошло в состав межотраслевого кластера электромобилестроения. По словам Ефимова, на данный момент проводятся переговоры по привлечению дополнительных предприятий сферы электромобилестроения на площадки ОЭЗ.