Андрей Бочкарев: В 2022 году город одобрил строительство почти семи миллионов квадратных метров промышленных объектов

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В 2022 году городское руководство одобрило строительство порядка семи миллионов «квадратов» недвижимости промышленного назначения. О этом во вторник, 10 января, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С января по декабрь 2022 года в рамках заседаний Градостроительно-земельной комиссии города Москвы девелоперам было одобрено строительство 6,81 миллиона квадратных метров объектов промышленного назначения, — заявил представитель мэрии.

Он также добавил, что показатели аналогичного периода 2021 года составляют всего 2,8 миллиона «квадратов».

В свою очередь глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что за период 2022 года в Москве было одобрено более 36,6 миллиона «квадратов» всех типов недвижимости.

По ее словам, подобные показатели одобренных объемов строительства демонстрируют заинтересованность инвесторов в развитии российской продукции.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столица подписала с инвесторами 10 соглашений по строительству 47 образовательных учреждений в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.