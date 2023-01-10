Психолог дал советы, как начать новую жизнь в 2023 году

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Если с наступлением нового года возникло желание изменить свою жизнь, то не стоит откладывать реализацию задуманного, стоит сразу приступить к изменениям. Об этом рассказал клинический психолог Петр Мушинский.

Мушинский отметил, что не нужно откладывать начало изменений до понедельника, дня рождения или каких-то особенных дат.

— Необязательно подстраивать свою жизнь под календарь, мы можем творить ее, невзирая на даты. Поэтому лучший день, чтобы что-то изменить в своей жизни, — это сегодня! Этот день станет точкой отсчета вашей новой жизни, — отметил специалист в комментарии РИАМО.

По словам психолога, залогом успеха любых начинаний является плавное изменение своей жизни, движение к целям небольшими размеренными шагами.

Мушинский добавил, что важно, чтобы откладывание жизни на потом не превратилось в привычку, чтобы человек научился принимать решительные действия.

В свою очередь психолог Оксана Полещук добавила, что необходимо попробовать понять, чего именно хочет ваше внутреннее «Я», поставить новые цели и задачи, передает МИР 24.

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