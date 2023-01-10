«Добегался»: Турчак сообщил, что отправившегося в ОАЭ вологодского депутата лишат партбилета ЕР

Фото: Пресс-служба Совфеда

Депутата Вологодской областной думы Денисы Долженко, который отправился в ОАЭ, лишат партбилета. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во вторник, 10 января.

Недавно Долженко поделился в личном блоге публикацией из Дубая и написал, что на лыжах катается не очень хорошо, поэтому он решил прислушаться к синоптикам и «утеплился».

— За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса «Единой России» проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах.. Но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета. Добегался, — написал Турчак в своем Telegram-канале.

Депутат Курской областной думы Максим Васильев на днях также записал видеопривет, но уже из Мексики. На кадрах находясь на пляже он пьет коктейль и закусывает его креветками. В ответ на это Турчак посоветовал ему сложить полномочия. Он назвал тот факт, что некоторые «народные избранники» позволяют себе «греть булки» на теплых заграничных курортах, пока вся страна «работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов», верхом цинизма и бесчеловечности.