Турчак посоветовал записавшему видеопривет из Мексики курскому депутату сложить полномочия

Фото: Пресс-служба Совфеда

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал депутата курской областной думы Максима Васильева, записавшему видеопривет из Мексики, и посоветовал ему сложить полномочия.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором Васильев, находясь на пляже в Мексике, пьет коктейль и закусывает его креветками. Во время трапезы депутат пожелал, вероятно, своим родным «много денег» и «много хорошего настроения».

Турчак назвал тот факт, что некоторые «народные избранники» позволяют себе «греть булки» на теплых заграничных курортах, пока вся страна «работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов», верхом цинизма и бесчеловечности.

— Самое правильное, что может по возращении из солнечной Мексики сделать эта парочка «туристов» — по собственному желанию сложить депутатские полномочия. <...> Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют, — написал Турчак в Telegram.