«Мокрый нос» или «Ваш пес»: москвичи выберут название приюта для животных в ТиНАО

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Москва, поселение Краснопахорское Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, где пользователи смогут выбрать название приюта для животных в ТиНАО. Об этом во вторник, 10 января, сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

Среди предложенных названий — «Мокрый нос», «Ваш пес», «Пушистый друг», также можно предложить свой вариант ответа. Новый приют для животных построили в поселении Краснопахорском, недалеко от деревни Чириково.

Почти половину территории занимают вольеры площадью 12,5 тысячи квадратных метров, а внутри каждой кабины расположили будки. Для щенков и возрастных хвостатых постояльцев установлены отдельные блоки, также оборудована просторная зона выгула на 500 собак. Для содержания и выгула кошек здесь есть отдельные помещения.

Накануне благотворительный фонд «Собаки, которые любят» в районе Солнцево провел выставку бездомных котов из нескольких столичных приютов. По ее итогам 23 из 26 пушистых питомцев нашли себе новых хозяев. Прежде чем отдать питомца, кураторы проводили с возможным хозяином собеседование.