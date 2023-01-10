Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Мокрый нос» или «Ваш пес»: москвичи выберут название приюта для животных в ТиНАО

Лейла Алиева
Город
«Мокрый нос» или «Ваш пес»: москвичи выберут название приюта для животных в ТиНАО
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, поселение Краснопахорское Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, где пользователи смогут выбрать название приюта для животных в ТиНАО. Об этом во вторник, 10 января, сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

Среди предложенных названий — «Мокрый нос», «Ваш пес», «Пушистый друг», также можно предложить свой вариант ответа. Новый приют для животных построили в поселении Краснопахорском, недалеко от деревни Чириково.

Почти половину территории занимают вольеры площадью 12,5 тысячи квадратных метров, а внутри каждой кабины расположили будки. Для щенков и возрастных хвостатых постояльцев установлены отдельные блоки, также оборудована просторная зона выгула на 500 собак. Для содержания и выгула кошек здесь есть отдельные помещения.

Накануне благотворительный фонд «Собаки, которые любят» в районе Солнцево провел выставку бездомных котов из нескольких столичных приютов. По ее итогам 23 из 26 пушистых питомцев нашли себе новых хозяев. Прежде чем отдать питомца, кураторы проводили с возможным хозяином собеседование.

Новая Москва Приюты Животные
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Индикатор радости

Евгений Стеблов
Евгений Стеблов

Союз объединил людей искусства

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С Рождеством Христовым!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Падение ВВП, нефтяное эмбарго и кризис: что ждет российскую экономику в 2023 году

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Все мнения
О проекте