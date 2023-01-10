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ВСУ за сутки потеряли в ДНР свыше 170 боевиков

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
ВСУ за сутки потеряли в ДНР свыше 170 боевиков
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли свыше 170 человек личного состава в зоне ответственности Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 10 января, рассказали в пресс-службе ведомства.

Помимо потерь украинской армии в живой силе, были уничтожены три самоходные артиллерийские установки, два танка, четыре гаубицы М777 и 19 единиц бронированной и автомобильной техники, передает Telegram-канал милиции.

До этого официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко рассказал о массовом отступлении украинских подразделений, которое фиксировалось в районе Соледара. Он также уточнил, что в городе были брошены отряды наемников из Польши.

9 января Минобороны России опубликовало кадры ликвидации опорного пункта и бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами нового поколения. В оборонном ведомстве заявили, что украинских военнослужащих, а также маршруты передвижения их бронетехники обнаружили запущенные российскими бойцами беспилотники.

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