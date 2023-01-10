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Копенгаген и Киев подпишут соглашение о побратимских отношениях

Александр Афонин

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Копенгаген и Киев подпишут соглашение о побратимских отношениях
Фото: shutterstock

Власти Копенгагена и Киева подпишут соглашение, в рамках которого столицы Дании и Украины станут городами-побратимами. Об этом во вторник, 10 января, сообщили в пресс-службе мэрии датской столицы.

— Копенгаген стоит рядом с украинцами и Киевом. За год мы приняли несколько тысяч украинцев и делаем все возможное, чтобы помочь им в трудную минуту. Но я надеюсь, что мы сможем сделать еще больше для их родины, — сказал мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен.

Как утверждается, соглашение будет подписано для демонстрации поддержки украинскому правительству. Помимо этого, документом планируется сотрудничество городов в сфере восстановления Киева.

На данный момент мэр Киева Виталий Кличко уже связался со своим датским коллегой. Специалисты заняты проработкой документа. Ожидается, что соглашение будет действовать в течение трех лет, передает ТАСС.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что еще ни одна из западных стран не предоставила Украине достаточное количество помощи. Несмотря на это, по его словам, Киев благодарен за оказанную поддержку.

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