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Прощание с Леонидом Эрманом началось в столичном театре «Современник»

Лейла Алиева
Общество
Прощание с Леонидом Эрманом началось в столичном театре «Современник»
Фото: Youtube / Телеканал ТЕАТР

На основной сцене театра «Современник» началась церемония прощания с российским деятелем искусств Леонидом Эрманом. Об этом во вторник, 10 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Попрощаться с Эрманом пришли его близкие, друзья, а также коллеги, передает РИА Новости.

Заслуженный деятель искусств России, легендарный директор «Современника» и Московского художественного театра Леонид Эрман скончался на 96-м году жизни 8 января.

В 1956 году Олег Ефремов предложил Эрману построить новый театр, который вскоре был назван «Студия «Современник». Сначала Леонид Эрман занимал должность завпоста, а затем стал директором молодого коллектива.

Заслуженная артистка РФ Мария Аниканова рассказала, что Эрман был очень творческим человеком. По словам артистки, быть директором театра всегда непросто, особенно если дело касается творческого коллектива, однако Эрман всегда справлялся.

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