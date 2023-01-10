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Фото фигуристки Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпиады-2026

Евгений Жуков
Спорт
Фото фигуристки Медведевой использовали в анонсе на сайте Олимпиады-2026
Фото: официальный сайт Олимпийских игр 2026

Организаторы Олимпиады-2026, которая пройдет в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо, использовали фотографию российской фигуристки Евгении Медведевой при оформлении своего сайта.

Так, на главной странице размещен кадр из произвольной программы спортсменки с Олимпийских игр 2018 года, прошедших в Южной Корее.

6 ноября стало известно, что фигуристка Евгения Медведева, которая должна была выступать с блогером Даней Милохиным, покинувшим проект, вышла на лед с победителем прошлого сезона шоу «Ледниковый период» Федором Федотовым.

По словам фигуриста, он не мог не помочь в такой ситуации. При этом Федотов добавил, что вернуться на площадку для него было настоящим счастьем. Тогда у спортсменов было всего две ночи на подготовку двух номеров.

В свою очередь российская фигуристка-одиночница Камила Валиева рассказала о своих планах на будущее. По словам спортсменки, она задумывается о поступлении в высшее учебное заведение и была бы не против стать спортивным психологом, поскольку испытывает интерес к этому.

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