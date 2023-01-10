Пушилин сообщил, что Соледар близок к освобождению

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Российские войска практически освободили Соледар. Об этом во вторник, 10 января, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Действительно, сейчас все внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару — наверное, в большей части, потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению. Дается это очень большой ценой, — рассказал он.

По словам Пушилина, на данный момент бои переместились на Запад, откуда ВСУ могут отступать и спасать своих оставшихся бойцов. Однако украинская армия продолжает сражаться и не считает свои потерли, добавил он в эфире Первого канала.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 170 человек личного состава в зоне ответственности Народной милиции Донецкой народной республики. Кроме того, были уничтожены три самоходные артиллерийские установки, два танка, четыре гаубицы М777 и 19 единиц бронированной и автомобильной техники.

Накануне сообщалось о массовом отступлении украинских подразделений, которое фиксировалось в районе Соледара. Уточняется, что в городе были брошены отряды наемников из Польши.