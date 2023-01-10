Уголовное дело возбуждено в отношении матери-стримера из Омска

Фото: СК РФ

По факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей жительницей Омска, которая распивала алкоголь и игнорировала своего плачущего ребенка в прямом эфире, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ во вторник, 10 января.

В ведомстве пояснили, что после проверки информации, появившейся в социальных сетях, было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Женщина, которая вела скандальную трансляцию, является матерью троих детей. Семья с 2021 года состоит на профилактическом учете в надзорных органах как неблагополучная. При этом жительницу Омска уже не раз привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

В ведомстве подчеркнули, что в 2022 году семью необоснованно сняли с учета, поэтому признаки преступления прослеживаются не только в действиях родителей, но и сотрудников организации, осуществляющей надзор за несовершеннолетними.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 9 января. В Сети появилось запись стрима, во время которого жительница Омска рассказывала о своих бедах, одновременно употребляя алкоголь и игнорируя кричащего на фоне ребенка. По данному факту сотрудники Следственного комитета провели проверку. Возбудить уголовное дело в отношении горе-матери поручил глава ведомства Александр Бастрыкин.