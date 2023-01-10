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Фрагменты балета «Щелкунчик» будут звучать в новогоднем трамвае на маршруте «А»

Евгений Жуков
Город
Фрагменты балета «Щелкунчик» будут звучать в новогоднем трамвае на маршруте «А»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Фрагменты балета «Щелкунчик» композитора Петра Чайковского будут звучать до 30 января в оформленном к Новому году трамвае на маршруте «А» в центре столицы. Об этом во вторник, 10 января, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Волшебный новогодний трамвай будет работать до 30 января на маршруте «А» — от метро «Чистые пруды» через Павелецкий вокзал и метро «Пролетарская» до Новоконной площади. Найти украшенный вагон можно в приложении «Московский транспорт», — говорится в тексте сообщения.

Снаружи трамвай оформлен в едином праздничном стиле, а салон украшен хвойными гирляндами и другими тематическими новогодними атрибутами, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы снова запустили новогодний поезд «Еж». Этот поезд уже стал новогодней традицией столичной подземки. А в этом году был обновлен дизайн транспорта — теперь состав выкрашен в красный цвет.

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