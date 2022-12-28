Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

На Таганско-Краснопресненской линии запустили новогодний метропоезд «Еж»

Георгий Соланович
Город
На Таганско-Краснопресненской линии запустили новогодний метропоезд «Еж»
Фото: Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы снова запустили новогодний поезд «Еж», сообщили в среду, 28 декабря, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На Таганско-Краснопресненской линии снова запустили новогодний метропоезд «Еж» — так его назвали сами пассажиры. Этот поезд уже стал новогодней традицией мосметро. В этом году мы обновили дизайн — теперь состав красного цвета. Внутри вагонов вы увидите сияющие гирлянды, еловые ветки и стильные огненно-золотые шары, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Новогодний поезд будет курсировать на фиолетовой ветке по определенному расписанию до 8 января.

К Новому году традиционно украсили городской транспорт и станции метро. В столице курсируют праздничные трамваи, электробусы и поезда. Кроме того, на стойках «Живое общение» работает новогодняя почта, где пассажиры могут отправить поздравление для близких в любую точку России.

Москва Новый год Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Все мнения
О проекте