На Таганско-Краснопресненской линии запустили новогодний метропоезд «Еж»

Фото: Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы снова запустили новогодний поезд «Еж», сообщили в среду, 28 декабря, в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На Таганско-Краснопресненской линии снова запустили новогодний метропоезд «Еж» — так его назвали сами пассажиры. Этот поезд уже стал новогодней традицией мосметро. В этом году мы обновили дизайн — теперь состав красного цвета. Внутри вагонов вы увидите сияющие гирлянды, еловые ветки и стильные огненно-золотые шары, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

Новогодний поезд будет курсировать на фиолетовой ветке по определенному расписанию до 8 января.

К Новому году традиционно украсили городской транспорт и станции метро. В столице курсируют праздничные трамваи, электробусы и поезда. Кроме того, на стойках «Живое общение» работает новогодняя почта, где пассажиры могут отправить поздравление для близких в любую точку России.