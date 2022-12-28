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Новогодние тематические билеты «Единый» выпустили в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Новогодние тематические билеты «Единый» выпустили в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В преддверии Нового года в кассах Московского метрополитена появились тематические билеты «Единый», оформленные в праздничном стиле. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Сегодня в продажу поступили 200 тысяч билетов «Единый» в праздничном дизайне. Их можно приобрести в билетных автоматах и кассах метро, — отметил глава ведомства.

Он также рассказал, что к Новому году традиционно украсили городской транспорт и станции метро. В столице курсируют праздничные трамваи, электробусы и поезда. Кроме того, по словам Ликсутова, на стойках «Живое общение» работает новогодняя почта, где пассажиры могут отправить поздравление для близких в любую точку России, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне стало известно, что в столице выпустили 200 тысяч тематических билетов «Единый» и пять тысяч карт «Тройка», посвященных Дню спасателя.

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