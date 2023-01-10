Городские службы Москвы приступили к прометанию проезжей части и тротуаров

Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Сотрудники городских служб приступили к сплошному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров. Об это во вторник, 10 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В отдельных районах города идет снег, местами метель. После при необходимости проводим противогололедную обработку для исключения образования скользкости, — говорится в сообщении.

Столичных автомобилистов призвали быть аккуратными, придерживаться скоростного режима и дистанции, а также не препятствовать движению колонн техники, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что порывы ветра до 15 метров в секунду и метели ожидаются в столичном регионе в среду, 11 января.

Накануне синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что новая порция тепла вернется в столицу только в середине января. Так, с четверга, 12 января, температурные показатели не будут больше опускаться ниже минус 10 градусов.