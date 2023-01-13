«Сбер» отключит устаревшие мобильные приложения 16 января

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Устаревшие версии мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» перестанут работать 16 января, сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 13 января.

Клиентам, которых затронет ситуация, будут отправлены СМС-оповещения. В «Сбере» уточнили, что речь идет о небольшом числе пользователей.

Устаревшие версии можно обновить на сайте банка, в RuStore (для Android) и в офисе (iOS). Кроме того, приложение можно использовать через браузер, передает РИА Новости.

До этого первый заместитель председателя правления компании «Сбер» Кирилл Царев анонсировал запуск SberPay NFC для смартфонов с операционной системой Android.

Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что наиболее частой причиной сбоев в мобильных приложениях банков становятся проблемы с серверами. Подобные сбои не должны привести к потере клиентами средств, однако могут доставить им неудобства, отметил он, комментируя произошедший в приложениях некоторых российских банков сбой.