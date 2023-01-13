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Суд продлил арест имущества блогера Белоцерковской

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Суд продлил арест имущества блогера Белоцерковской
Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Басманный районный суд столицы продлил арест имущества блогера Вероники Белоцерковской*. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 13 января.

По данным пресс-службы, арест имущества продлен до 14 апреля 2023 года.

Адвокат девушки оказался возмущен таким решением суда, заявив, что статьей, по которой обвиняют блогера, предусмотрен штраф до пяти миллионов рублей, а стоимость арестованного имущества составляет 153 миллиона, сообщили РИА Новости.

Белоцерковскую* обвиняют в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Она покинула страну, в связи с чем ее объявили в международный розыск и заочно арестовали.

* Добавлена Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

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