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Риелторы рассказали о снижении стоимости аренды жилья в Москве

Араз Салехов
Город
Риелторы рассказали о снижении стоимости аренды жилья в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице за 2022 год заметно сократилась средняя стоимость аренды жилья. Это следует из предоставленного редакции обзора риелторской компании «Миэль».

Больше всего подешевели двухкомнатные квартиры — в среднем на 9,5 процента. В декабре 2022 года такое жилье можно было снять за 48,4 тысячи рублей в месяц. Цена на однокомнатную квартиру снизилась на семь процентов: за месяц проживания владельцы просили порядка 36,5 тысячи рублей.

По мнению экспертов, плавное снижение цен на аренду в Москве сохранится и в этом году, сообщает РБК.

Также участники рынка недвижимости заявили, что продажи апартаментов в столице за 11 месяцев 2022 года упали более чем на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Уточняется, что продажи апартаментов снизились на 38 процентов в сравнении с январем–ноябрем прошлого года — до 155,7 тысячи квадратных метров, а количество сделок составило 3,6 тысячи (минус 25 процентов).

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил о возможном снижении стоимости недвижимости на первичном и вторичном рынках на 30 процентов. По его словам, это будет возможно в том случае, если в России будут отменены программы по льготному кредитованию на покупку жилья и не появятся новые проекты.

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