Минобороны назвало преимущества освобождения Соледара

Фото: Минобороны РФ

Контроль над Соледаром дает возможность отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в Минобороны.

— Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ, — говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны России.

До этого военное ведомство сообщило о полном освобождении Соледара. В оборонном ведомстве добавили, что город имеет важное значение для продолжения успешного наступления. В МО РФ уточнили, что установление контроля над Соледаром стало возможным благодаря постоянному огневому поражению украинской армии с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что ждет Украину после потери Соледара. По его словам, потеря контроля над городом может лишить ВСУ снабжения. Гундаров подчеркнул, что, согласно кадрам со спутников, от Соледара практически ничего не осталось.