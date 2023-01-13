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Приметы и советы

Автоэксперт предупредил о росте цен на машины в России

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт предупредил о росте цен на машины в России
Фото: depositphotos

Своими прогнозами насчет перспектив отечественного авторынка поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он отметил, что в настоящее время россияне могут без проблем приобрести продукцию АвтоВАЗ или УАЗ, а также некоторые китайские бренды. Кроме того, стоит обратить внимание на б/у рынок.

Эксперт отметил, что в ближайшее время цены на автомобили будут расти, так как дефицит машин на российском рынке никуда не исчезнет. Также он отметил, что при ремонте чаще станут использовать б/у запчасти, передает «Радио 1».

Ранее автоэксперт Петр Баканов напомнил, что АвтоВАЗ ведет переговоры с китайскими автопроизводителями о запуске крупноузловой сборки машин на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. При благоприятных условиях в России может быть продано на 200 тысяч машин больше, чем в 2022 году, передает ОТР.

Автоэксперт Игорь Моржаретто, комментируя заявленную начальную стоимость «Москвича» от 1,97 миллиона рублей, рассказал «Вечерней Москве», что на цену автомобиля «Москвич-3» влияет стоимость закупки деталей в Китае, производство машины, уплата всех сборов, а также прибыль дилеров и завода.

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