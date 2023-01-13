Пассажиры ЦППК забывали в поездах мольберт, самовар и бороды Деда Мороза в 2022 году

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) за прошлый год оставляли в поездах около 2,5 тысячи различных предметов. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе компании.

— В минувшем году в поездах ЦППК оставили почти 2,5 тысячи различных предметов. Больше всего вещей было обнаружено в апреле. Чаще всего их забывали на Рижском, Курском и Белорусском направлениях, — говорится в сообщении.

В большинстве своем пассажиры оставляли в поездах сумки, шапки и наушники, а также детские игрушки, телефоны и ключи. Помимо этого, сотрудниками ЦППК были найдены довольно необычные предметы: сувенирный самовар, мольберт и даже рыцарский щит, говорится на сайте компании.

Также москвичам рассказали, что пассажиры «Аэроэкспресса» забывали в поездах. Чаще всего пассажиры оставляли в поездах и терминалах зимние шапки и перчатки, телефоны, наушники и зарядные устройства, а также рюкзаки и сумки. Среди самых необычных находок отмечаются банка соленых огурцов, пояс для поясницы, настенный календарь, мягкая розовая игрушка и набор для выращивания растений.

Стало известно, что забывали пассажиры на объектах Мострансавто в 2022 году. В списке оказались борода Деда Мороза, искусственная елка и набор новогодних шаров.