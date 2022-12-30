Борода Деда Мороза и елка: что забывали пассажиры на объектах Мострансавто в 2022 году

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жители и гости Московской области с начала текущего года оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах АО «Мострансавто» свыше 2,5 тысячи вещей. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— С начала 2022 года жители и гости Московской области оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах Мострансавто свыше 2,5 тысячи вещей. Самыми распространенными находками года традиционно стали транспортные, банковские и социальные карты, — говорится в сообщении.

Также граждане теряли сезонные предметы, такие как головные уборы, шарфы, перчатки и варежки, мешки со сменной обувью. Самыми необычными праздничными находками стали борода Деда Мороза, искусственная елка и набор новогодних шаров.

Все потерянные предметы (за исключением скоропортящихся продуктов) хранятся до полугода, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что склады забытых вещей столичного метро в новогодние праздники будут работать с 08:00 до 20:00. Склады распложены на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр». Сообщить о потерянной вещи можно, написав чат-боту Александре в приложении «Метро Москвы» или позвонив в контакт-центр столичного транспорта.