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Склады забытых вещей столичного метро будут работать все новогодние праздники

Лейла Алиева
Город
Склады забытых вещей столичного метро будут работать все новогодние праздники
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Котельники Карта всех событий

Склады забытых вещей столичного метро в новогодние праздники будут работать с 08:00 до 20:00. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В новогодние праздники склады забытых вещей будут работать в обычном режиме — с 08:00 до 20:00. Сюда направляются вещи, найденные во всем городском транспорте. Если что-то потеряли в поездке, обращайтесь на склады. Сотрудники проверят наличие вашей вещи и обязательно помогут вам ее вернуть, — пояснил он.

Склады распложены на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр». Сообщить о потерянной вещи можно, написав чат-боту Александре в приложении «Метро Москвы» или позвонив в контакт-центр столичного транспорта, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Более 410 зонтов оставили жители столицы в городском транспорте с начала осени. По состоянию на 22 октября на склады забытых вещей отправили 413 зонтов, 124 головных убора и 15 пар перчаток. Среди таких вещей был и зонт от дома моды Вячеслава Зайцева.

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