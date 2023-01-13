Военные эксперты назвали цели ВС России после взятия Соледара

Фото: Минобороны РФ

После взятия города Соледара российская армия начнет продвигаться к Артемовску и Северску. Такое мнение в беседе с «ВМ» выразили военный эксперт Владимир Гундаров и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

— Российские войска пойдут в сторону Артемовска — это ближайшая задача. Но Артемовск гораздо больше Соледара. Конечно, любой хорошо укрепленный населенный пункт брать сложно. Если удастся перерезать пути снабжения к Артемовску — это облегчит задачу российских войск, — пояснил Гундаров.

Дандыкин, в свою очередь, добавил, что еще одной целью ВС РФ является город Северск, который не получилось взять летом. Эксперт в беседе с «ВМ» заключил, что дальнейшие успехи армии будут зависеть от уровня координации действий различных силовых структур.

Вечером 12 января Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Соледара. В оборонном ведомстве пояснили, что город имеет важное значение для продолжения успешного наступления. В МО РФ уточнили, что установление контроля над городом стало возможным благодаря постоянному огневому поражению украинской армии с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии.