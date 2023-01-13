Канье Уэст тайно сыграл свадьбу с сотрудницей собственного бренда одежды

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Тайная свадебная церемония рэпера Канье Уэста и сотрудницы его личного бренда одежды Yeezy Бьянки Сэнсори состоялась в США. Об этом стало известно 13 января, в пятницу.

Как сообщает источник TMZ, Уэста заметили в компании молодой девушки в Беверли-Хиллз, однако личность таинственной незнакомки тогда определить не удалось. Позже выяснилось, что новая возлюбленная дизайнера — сотрудница Yeezy Бьянка Сэнсори.

Отмечается, что пара пока не заключала официальный брак, однако на проведенном торжестве уже обменялась обручальными кольцами. Данные слухи подтвердили журналисты, заметив ювелирные изделия, которые носят влюбленные.

До этого рэпер пытался возобновить отношения с бывшей женой Ким Кардашьян. Их брак длился более семи лет. За это время у пары родилось четверо детей. Однако из-за неадекватного поведения дизайнера его супруга стала инициатором расторжения брака. Известно, что суд вынес решение о досрочном разводе 3 марта прошлого года в режиме онлайн.

Также американский рэпер Канье Уэст совершил ряд резких высказываний в интервью Гэвину МакИннесу, основателю ультраправой неофашистской организации Proud Boys, которые вызвали бурную реакцию у публики. Так, он заявил, что еврейский народ должен простить Адольфа Гитлера.