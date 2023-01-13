Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Канье Уэст тайно сыграл свадьбу с сотрудницей собственного бренда одежды

Лала Манушакян
Общество
Канье Уэст тайно сыграл свадьбу с сотрудницей собственного бренда одежды
Фото: shutterstock

Тайная свадебная церемония рэпера Канье Уэста и сотрудницы его личного бренда одежды Yeezy Бьянки Сэнсори состоялась в США. Об этом стало известно 13 января, в пятницу.

Как сообщает источник TMZ, Уэста заметили в компании молодой девушки в Беверли-Хиллз, однако личность таинственной незнакомки тогда определить не удалось. Позже выяснилось, что новая возлюбленная дизайнера — сотрудница Yeezy Бьянка Сэнсори.

Отмечается, что пара пока не заключала официальный брак, однако на проведенном торжестве уже обменялась обручальными кольцами. Данные слухи подтвердили журналисты, заметив ювелирные изделия, которые носят влюбленные.

До этого рэпер пытался возобновить отношения с бывшей женой Ким Кардашьян. Их брак длился более семи лет. За это время у пары родилось четверо детей. Однако из-за неадекватного поведения дизайнера его супруга стала инициатором расторжения брака. Известно, что суд вынес решение о досрочном разводе 3 марта прошлого года в режиме онлайн.

Также американский рэпер Канье Уэст совершил ряд резких высказываний в интервью Гэвину МакИннесу, основателю ультраправой неофашистской организации Proud Boys, которые вызвали бурную реакцию у публики. Так, он заявил, что еврейский народ должен простить Адольфа Гитлера.

Знаменитости Канье Уэст Свадьбы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Мария Багреева
Мария Багреева

Льготы учтут при оплате налога

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Диванный воин Смольянинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему всем так нравится «Чебурашка»

Все мнения
О проекте