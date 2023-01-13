Госдума анонсировала военные сборы для неслуживших россиян старше 30 лет

Фото: Минобороны РФ

После принятия закона об увеличении призывного возраста россияне, находящиеся в запасе старше 30 лет, а также те, кто не служили, отправятся на военные сборы. Об этом в пятницу, 13 января, заявил член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

— Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв, — рассказал он.

По словам депутата, для резервистов и запасников проводить сборы важно, передает URA.RU.

С инициативой повысить призывной возраст россиян 21 декабря выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, принятие подобной меры позволит обеспечить дальнейшее развитие вооруженных сил страны.

На следующий день глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что данное решение может быть закреплено в российском законодательстве уже в 2023 году. Однако для внедрения новых мер необходимо внести изменения в существующие законы.

Почему российские власти хотят сдвинуть возрастные границы призыва? На этот вопрос «Вечерней Москве» ответили военные эксперты.