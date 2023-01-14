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Иммунолог Мескина рассказала о способах лечения «кракена»

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Мескина рассказала о способах лечения «кракена»
Фото: Pixabay

Несмотря на то что у штамма «омикрон» появился новый субвариант «кракен», отличающийся высокой заразительностью, терапевтические средства лечения остались неизменными. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-иммунолог Елена Мескина.

Так, основными средствами борьбы с «кракеном» остаются стандартные препараты:

  • жаропонижающие лекарства, содержащие парацетамол;
  • солевые растворы (при насморке);
  • полоскание, спреи, леденцы (при боли в горе);
  • «грудной сбор», АЦЦ (при сухом кашле);
  • противовирусные средства «Умифеновир» и «Фавипиравир» (при тяжелых формах протекания болезни).

Что же касается вакцины от «кракена», то ее разработкой уже начали заниматься специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По сути, речь идет об актуализации уже имеющихся препаратов.

— Разрабатываемые вакцины будут защищать от вариантов вируса XBВ.1.5, так официально называется «кракен», — заключила иммунолог.

Ранее в беседе с «ВМ» Мескина назвала неожиданный симптом штамма коронавируса «кракен».

Подробнее о том, чем опасен «кракен» и как от него защититься, — в материале «ВМ».

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