Иммунолог Мескина рассказала о способах лечения «кракена»

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Несмотря на то что у штамма «омикрон» появился новый субвариант «кракен», отличающийся высокой заразительностью, терапевтические средства лечения остались неизменными. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-иммунолог Елена Мескина.

Так, основными средствами борьбы с «кракеном» остаются стандартные препараты:

жаропонижающие лекарства, содержащие парацетамол;

солевые растворы (при насморке);

полоскание, спреи, леденцы (при боли в горе);

«грудной сбор», АЦЦ (при сухом кашле);

противовирусные средства «Умифеновир» и «Фавипиравир» (при тяжелых формах протекания болезни).

Что же касается вакцины от «кракена», то ее разработкой уже начали заниматься специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. По сути, речь идет об актуализации уже имеющихся препаратов.

— Разрабатываемые вакцины будут защищать от вариантов вируса XBВ.1.5, так официально называется «кракен», — заключила иммунолог.

Ранее в беседе с «ВМ» Мескина назвала неожиданный симптом штамма коронавируса «кракен».

Подробнее о том, чем опасен «кракен» и как от него защититься, — в материале «ВМ».