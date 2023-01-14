В США призвали объявить импичмент Байдену из-за военных преступлений на Украине

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Президенту США Джо Байдену необходимо объявить импичмент и отстранить его от должности из-за военных преступлений на Украине, в Сирии, Ираке и других конфликтных точках. Об этом заявил республиканец, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг в субботу, 14 января.

— Я считаю, что Джо Байдену нужно немедленно объявить импичмент за военные преступления на Украине, в Йемене, в Сирии, Ираке и так далее. Также за продолжение прокси-войны против России на Украине, — сказал он.

В своем Twitter-аккаунте политик высказал мнение, что начиная с 1945 года все президенты Соединенных Штатов становились в конечном итоге военными преступниками.

6 января Джо Байден заявил, что конфликт на территории Украины находится на критически важном этапе. Он подчеркнул, что западные страны должны делать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву.

Политолог Юрий Светов, комментируя в беседе с «ВМ» слова американского лидера, высказал мнение, что Байден использует украинский кризис, чтобы прибавить себе политических очков на выборах. Говоря о переломном моменте в ситуации, президент США на самом деле ничего конкретно не подразумевает.