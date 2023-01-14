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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до вечера 15 января

Александр Афонин

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до вечера 15 января
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичном регионе продлили период предупреждения о «желтом» уровне погодной опасности из-за гололедицы до вечера воскресенья, 15 января. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России в субботу, 14 января.

— Желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Так, период предупреждения из-за гололедицы будет действовать в Москве до 23:00 15 января. Также до 00:00 15 января в столице объявлен «желтый» уровень опасности из-за слабого гололеда. Аналогичная ситуация распространяется и на Подмосковье, отмечается на сайте Гидрометцентра России.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова поделилась с «ВМ», что в эти выходные температура в городе будет на пару градусов выше нормы. В некоторых частях столицы даже могут установиться слабоположительные температуры.

«Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе в период гололеда. По словам травматолога-ортопеда и кандидата медицинских наук Константина Тернового, чаще всего при пеших прогулках горожане допускают три грубые ошибки.

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