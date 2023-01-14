Более восьми тысяч раз горожане воспользовались маршрутами портала «Узнай Москву»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В период новогодних каникул, с 31 декабря по 8 января, гости портала «Узнай Москву» воспользовались его прогулочными маршрутами более восьми тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы в субботу, 14 января.

— Маршрутами новогодней столицы особенно интересовались жители Санкт-Петербурга, Нижегородской, Свердловской и Челябинской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Всего в прошлом году портал посетили более 1,6 миллиона раз, — говорится в сообщении.

Наиболее востребованным маршрутом среди пользователей стало «Путешествие в Рождество». Во время каникул его посмотрели почти 4,3 тысячи раз. Следом расположилась прогулка «Огни новогодней Москвы» с 1,4 тысячи посещений, а замкнул тройку лидеров «Маршрут к 190-летию со дня рождения Павла Третьякова» — почти тысяча просмотров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также с 2 по 8 января столичный Музей Победы и его филиалы посетили почти 38,8 тысячи человек. Это абсолютный рекорд посещаемости за указанный период.