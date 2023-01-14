Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более восьми тысяч раз горожане воспользовались маршрутами портала «Узнай Москву»

Александр Афонин
Город
Более восьми тысяч раз горожане воспользовались маршрутами портала «Узнай Москву»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В период новогодних каникул, с 31 декабря по 8 января, гости портала «Узнай Москву» воспользовались его прогулочными маршрутами более восьми тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы в субботу, 14 января.

— Маршрутами новогодней столицы особенно интересовались жители Санкт-Петербурга, Нижегородской, Свердловской и Челябинской областей, Краснодарского края и Республики Татарстан. Всего в прошлом году портал посетили более 1,6 миллиона раз, — говорится в сообщении.

Наиболее востребованным маршрутом среди пользователей стало «Путешествие в Рождество». Во время каникул его посмотрели почти 4,3 тысячи раз. Следом расположилась прогулка «Огни новогодней Москвы» с 1,4 тысячи посещений, а замкнул тройку лидеров «Маршрут к 190-летию со дня рождения Павла Третьякова» — почти тысяча просмотров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также с 2 по 8 января столичный Музей Победы и его филиалы посетили почти 38,8 тысячи человек. Это абсолютный рекорд посещаемости за указанный период.

Прогулки Москва Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте