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В России выявили 5102 новых случая коронавируса за сутки

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 5102 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в субботу, 14 января, сообщается на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 46 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 813 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром врачей за минувшие сутки полностью выздоровели 3887 пациентов, отмечается на портале.

В России выявили 5102 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

В России выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса «кракен». Что это за штамм, чем он опасен, как от него защититься? Ответ на эти и другие вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Врач-иммунолог Елена Мескина рассказала «ВМ», что, несмотря на то что у штамма «омикрон» появился новый субвариант «кракен», терапевтические средства лечения остались неизменными. Так, основными средствами борьбы остаются стандартные препараты: жаропонижающие лекарства, солевые растворы и так далее.

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