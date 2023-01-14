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Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

Александр Афонин

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Москвичам пообещали потепление на следующей неделе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На следующей неделе в столицу придет небольшое потепление, днем столбики термометров смогут достигнуть отметки до одного градуса тепла. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 14 января.

Так, в выходные, 14–15 января, температура воздуха в дневные часы составит от минус трех до минус одного градуса. Местами могут пройти ледяной дождь и снег, а также образоваться гололедица. В ночные часы термометры покажут минут шесть градусов.

В понедельник, 16 января, воздух днем прогреется от минус двух до нуля градусов. Ночью похолодает до минус четырех–двух градусов. Временами возможен небольшой снег.

Во вторник и среду, 17 и 18 января, столбики термометров будут колебаться от минус четырех до плюс одного градуса. Ночью температура воздуха составит от плюс одного до минус пяти градусов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что в эти выходные температура воздуха будет на пару градусов выше нормы. В некоторых частях города даже могут установиться положительные показатели.

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