Москвичам рассказали, как изменился Театр на Бронной после реставрации

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Москва, Малая Бронная улица, 4 Карта всех событий

Реставрация Театра на Бронной длилась около двух лет и завершилась в апреле прошлого года. В рамках работ провели модернизацию заведения, сохранив тем самым памятник архитектуры и сделав его более современным.

— Это комплекс зданий, которые возводили в разные годы. Спроектировал и начал строить архитектор Иван Поздеев, а достраивал здание по этому проекту Николай Струков при участии архитектора Ивана Машкова. В этом его главная особенность, — сказала директор Театра на Бронной Елена Мироненко.

В процессе реставрации специалисты оснастили фасады здания архитектурно-художественной подсветкой, установили три светодиодных экрана для афиши, обустроили понятную навигацию. Для удобства посетителей в театре появились терминалы для покупки билетов и автоматический гардероб.

Интерьер театра окрашен в светло-голубой цвет. Его оттенки преобладают во всех помещениях здания, что позволило заменить прежний мрачный бордовый цвет. В зрительном зале установили дубовые кресла с мягкими сиденьями и твердыми спинками, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на территории музея-заповедника «Царицыно» завершилась реставрация интерьеров храма иконы Божией Матери «Живоносный источник». В ходе работ специалисты привели в порядок живопись, отреставрировали кирпичную кладку стен и сводов, воссоздали штукатурку и многое другое.