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Несколько взрывов прогремело в Киеве

Александр Афонин

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Несколько взрывов прогремело в Киеве
Фото: Unsplash

В Киеве местные жители услышали серию взрывов, в Киевской и Черниговской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом в субботу, 14 января, сообщило агентство РБК-Украина.

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в украинской столице. По его словам, инцидент произошел в Днепровском районе города. На место были отправлены экстренные службы.

По информации Киевской городской администрации, в результате прошедших взрывов один из объектов инфраструктуры получил повреждения. На месте работают специалисты, передает ТАСС.

Это уже вторая серия взрывов в Киеве за день. До этого аналогичная ситуация произошла на левом берегу украинской столицы и городе Буча, расположенном в Киевской области. Несмотря на взрывы, воздушная тревога на тот момент не объявлялась.

С 10 октября 2022 года по объектам инфраструктуры Украины начали производиться ракетные удары. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Мероприятие состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

Украина Взрывы Киев
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