Автомобильное движение возобновили на Крымском мосту

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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили после проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России в субботу, 14 января.

— Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Сегодня в 12:10 (по московскому времени — прим. «ВМ») возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — говорится в сообщении.

Ремонтные работы на Крымском мосту проводятся после повреждения объекта в результате взрыва грузового автомобиля 8 октября 2022 года. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна.

В январе специалисты установят первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова. Еще две части сооружения — в феврале.

10 января стало известно, что рабочие завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. В рамках восстановления сооружения осталось заменить еще четыре пролета.