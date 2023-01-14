Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автомобильное движение возобновили на Крымском мосту

Александр Афонин
Общество
Автомобильное движение возобновили на Крымском мосту
Фото: shutterstock

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили после проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России в субботу, 14 января.

— Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Сегодня в 12:10 (по московскому времени — прим. «ВМ») возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — говорится в сообщении.

Ремонтные работы на Крымском мосту проводятся после повреждения объекта в результате взрыва грузового автомобиля 8 октября 2022 года. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна.

В январе специалисты установят первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова. Еще две части сооружения — в феврале.

10 января стало известно, что рабочие завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части Крымского моста. В рамках восстановления сооружения осталось заменить еще четыре пролета.

Транспорт Крым Мосты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте