Губернатор Брянской области сообщил о сбитой ПВО ракете «Точка-У»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Во время обстрела Брянской области со стороны украинских военных системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Клинцовским районом ракету «Точка-У». Об этом в субботу, 14 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Сегодня системы противовоздушной обороны ВС РФ отразили ракетную атаку украинских националистов. В результате над Клинцовским районом была сбита ракета «Точка-У», — сказал он.

В своем Telegram-канале Богомаз добавил, что в результате обстрела никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

26 декабря на российско-украинской границе в Брянской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины. По представленным данным, у диверсантов при себе имелось оружие иностранного производства, в том числе немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и патроны к ним.

Позже ФСБ опубликовала данные ликвидированных в Брянской области украинских диверсантов. По данным ведомства, все диверсанты являлись гражданами Украины. Самому старшему их них было 38 лет, а самому младшему, Богдану Лягову с позывным «Апполон», — 19.